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​Мбаппе и Зидан в «Реале» - раскрыт невероятный план Флорентино Переса слухи

08 Декабря 2023 • 11:32 Комментировать

Президент «Реала» Флорентино Перес планирует покинуть свой пост в январе 2026 года. До того момента функционер рассчитывает провернуть несколько крупных сделок, о которых на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Если верить источнику, Флорентино Перес всё ещё планирует привести в «Реал» Килиана Мбаппе. Этот трансфер может состояться летом 2025 года, поскольку форвард наверняка продлит контракт с «ПСЖ» ещё на год, чтобы выступить на домашней Олимпиаде летом 2024-го. 

Кроме того, Перес хотел бы вернуть на тренерский мостик «Реала» Зинедина Зидана.

В то же время стоит сказать, что в последнее время «Реал» активно связывают с кандидатурой Хаби Алонсо – испанец сейчас успешно тренирует «Байер».

«Реал» выбрал тренера на будущее

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Зинедин Зидан Килиан Мбаппе ещё теги
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