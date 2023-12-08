Президент «Реала» Флорентино Перес планирует покинуть свой пост в январе 2026 года. До того момента функционер рассчитывает провернуть несколько крупных сделок, о которых на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Если верить источнику, Флорентино Перес всё ещё планирует привести в «Реал» Килиана Мбаппе. Этот трансфер может состояться летом 2025 года, поскольку форвард наверняка продлит контракт с «ПСЖ» ещё на год, чтобы выступить на домашней Олимпиаде летом 2024-го.

Кроме того, Перес хотел бы вернуть на тренерский мостик «Реала» Зинедина Зидана.

В то же время стоит сказать, что в последнее время «Реал» активно связывают с кандидатурой Хаби Алонсо – испанец сейчас успешно тренирует «Байер».

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