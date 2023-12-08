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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» выбрал тренера на будущее

08 Декабря 2023 • 10:33 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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09.12 18:15

«Реал», как и любой европейский гранд, всегда имеет план на долгосрочную перспективу. Как сообщает Relevo, в мадридском клубе считают, что рано или поздно главным тренером команды станет Хаби Алонсо. Отмечается, что «сливочным» очень нравится то, как работает молодой специалист в «Байере».

Стоит сказать, что «Байер» Хаби Алонсо сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Испанский тренер ставит в Леверкузене атакующий футбол, о котором хорошо отзываются.

В настоящий момент «Реал» тренирует Карло Анчелотти, его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Стало известно, когда Хаби Алонсо заменит Анчелотти в «Реале»

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