​«Реал» выбрал тренера на будущее

«Реал», как и любой европейский гранд, всегда имеет план на долгосрочную перспективу. Как сообщает Relevo, в мадридском клубе считают, что рано или поздно главным тренером команды станет Хаби Алонсо. Отмечается, что «сливочным» очень нравится то, как работает молодой специалист в «Байере».

Стоит сказать, что «Байер» Хаби Алонсо сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Испанский тренер ставит в Леверкузене атакующий футбол, о котором хорошо отзываются.

В настоящий момент «Реал» тренирует Карло Анчелотти, его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024.

​Стало известно, когда Хаби Алонсо заменит Анчелотти в «Реале»