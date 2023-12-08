«Барселона» никого не продаст зимой - известна причина

В каталонской «Барселоне» не планируют исходящих трансферов этой зимой. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, «сине-гранатовые» хотят сохранить нынешних игроков и подписать новых исполнителей. В клубе считают, что команде не хватает глубины состава. Исключение каталонцы могут сделать только в том случае, если получат очень выгодное предложение.

Ранее в прессе сообщалось, что «Барселону» в январе планирует покинуть полузащитник Ферран Торрес.

По итогам 15 туров Ла Лиги подопечные Хави занимают третье место в турнирной таблице.

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