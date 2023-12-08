Экс-президент «Барселоны»: «Ненавижу «Реал», желаю им вылета в Сегунду»

Бывший президент каталонской «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал о своей большой ненависти к мадридскому «Реалу».

«Я ненавижу «Реал» намного больше, чем «Эспаньол». Мне бы хотелось, чтобы «Эспаньол» вернулся в Ла Лигу, а «Реал» вылетел», - передает слова Гаспара газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 38 баллов после 15 туров. Подопечные Карло Анчелотти лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. «Королевский» клуб опережает идущую третьей «Барселону» на четыре балла.

В следующем туре Ла Лиги мадридцы встретятся с «Бетисом», а «сине-гранатовые» - с «Жироной».