Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-президент «Барселоны»: «Ненавижу «Реал», желаю им вылета в Сегунду»

08 Декабря 2023 • 09:57 Комментировать

Бывший президент каталонской «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал о своей большой ненависти к мадридскому «Реалу».

«Я ненавижу «Реал» намного больше, чем «Эспаньол». Мне бы хотелось, чтобы «Эспаньол» вернулся в Ла Лигу, а «Реал» вылетел», - передает слова Гаспара газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 38 баллов после 15 туров. Подопечные Карло Анчелотти лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. «Королевский» клуб опережает идущую третьей «Барселону» на четыре балла.

В следующем туре Ла Лиги мадридцы встретятся с «Бетисом», а «сине-гранатовые» - с «Жироной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Гаспар ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
08.12.23 в 23:00
Хетафе Хетафе
Валенсия Валенсия
2.60 2.85 3.15
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
10:33 · Испания. Ла Лига
​«Реал» выбрал тренера на будущее
10:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» никого не продаст зимой - известна причина
09:57 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Барселоны»: «Ненавижу «Реал», желаю им вылета в Сегунду»
09:28 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил, уходит ли он из «Барселоны»
09:16 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» высказался о работе в «Барселоне»
09:02 · Испания. Ла Лига
Пеллегрини рассказал, за что могут уволить тренера в «Реале»
07:56 · Италия. Серия А
​Дибала получил подарок от Канселу
07:50 · Испания. Ла Лига
​Сход акционеров «Севильи» едва не завершился побоищем между отцом и сыном
07:42 · Италия. Серия А
​Пирло рассказал, как едва не стал игроком «Реала»
03:02 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген успешно перенёс операцию
02:20 · Испания. Ла Лига
Педри выбрал между Хави и Иньестой
07 Декабря
23:24 · Испания. Ла Лига
Испанский журналист – о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Его агент был шокирован бездействием «Барселоны»
22:49 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес рассказал Хави о своих планах на будущее слухи
22:30 · Германия. Бундеслига
«Барселона» и «Севилья» пытались подписать Сарагосу, перешедшего в «Баварию»
21:50 · Испания. Ла Лига
Родриго прокомментировал вылет «Сантоса»
Все новости
Рекомендуем