Левандовски ответил, уходит ли он из «Барселоны»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски дал комментарий касательно слухов о возможном уходе из клуба.

«Меня здесь все устраивает, комфортно чувствую себя в «Барселоне». Болельщики всячески поддерживают меня. Думаю, я нахожусь в нужном месте. Команда движется в правильном направлении, игроки сейчас сосредоточены на выполнении целей», - передает слова польского бомбардира газета Marca.

Ранее в прессе сообщалось, что каталонский гранд задумывается над продажей Левандовски. В текущем сезоне Роберт сыграл 17 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.