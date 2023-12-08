Тренер «Жироны» высказался о работе в «Барселоне»

Наставник «Жироны» Мичел отреагировал на слухи о возможном назначении на пост главного тренера каталонской «Барселоны».

«Я сейчас нахожусь там, где хочу быть. На этом все. Я сосредоточен на сегодняшнем дне, поскольку именно так работаю лучшего всего. В моей голове нет мыслей о будущем», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

«Жирона» под руководством Мичела успешно выступает в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги. После 15 проведенных туров коллектив набрал 38 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Жирона» сыграет на выезде с «Барселоной».