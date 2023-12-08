Пеллегрини рассказал, за что могут уволить тренера в «Реале»

Бывший главный тренер мадридского «Реала», а ныне рулевой севильского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини вспомнил о работе в «королевском» клубе.

«Не могу ничего плохо сказать о «Реале». Работать там - это большой успех для тренера. Но прошел сезон, и я понял, что покидаю клуб. У меня были разногласия с руководством. Если появляются проблемы с президентом, то тренер уходит», - передает слова специалиста AS.

Напомним, что Пеллегрини занимал пост главного тренера мадридского гранда с 2009 по 2010 год. В настоящий момент командой руководит итальянский специалист Карло Анчелотти.