​Сход акционеров «Севильи» едва не завершился побоищем между отцом и сыном

«Севилья» переживает очень непростые времена - клуб выиграл лишь дважды в четырнадцати турах чемпионата. И потому акционеры клуба решили собраться на встречу в отеле Los Lebreros для того, чтобы обсудить дальнейшую стратегию.

На встречу явились Хосе Кастро, нынешний президент клуба, а также бывший президент Хосе Мария и его сын, тоже Хосе Мария, но младший - вице-президент «Севильи». Причем именно отец и сын спровоцировали ссору, едва не переросшую в драку - ее предотвратили секьюрити отеля.

А снятые видеоматериалы сейчас вовсю развлекают испанскую публику, хотя к привычным разборкам с громкими оскорблениями в тамошнем обществе давно привыкли. Любят они так жить.