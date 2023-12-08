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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Сход акционеров «Севильи» едва не завершился побоищем между отцом и сыном

08 Декабря 2023 • 07:50 Комментировать

«Севилья» переживает очень непростые времена - клуб выиграл лишь дважды в четырнадцати турах чемпионата. И потому акционеры клуба решили собраться на встречу в отеле Los Lebreros для того, чтобы обсудить дальнейшую стратегию.

На встречу явились Хосе Кастро, нынешний президент клуба, а также бывший президент Хосе Мария и его сын, тоже Хосе Мария, но младший - вице-президент «Севильи». Причем именно отец и сын спровоцировали ссору, едва не переросшую в драку - ее предотвратили секьюрити отеля.

А снятые видеоматериалы сейчас вовсю развлекают испанскую публику, хотя к привычным разборкам с громкими оскорблениями в тамошнем обществе давно привыкли. Любят они так жить.


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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хосе Кастро
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