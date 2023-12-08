Тер Штеген успешно перенёс операцию

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген страдал из-за проблем со спиной.

В начале недели немецкий футболист сообщил, что принял совместное с клубом решение прибегнуть к хирургическому вмешательству. По информации Football Espana, в четверг 31-летний вратарь успешно перенёс операцию – никаких осложнений не возникло. Теперь лидеру «сине-гранатовых» предстоит реабилитация, которая, если верить прогнозам, займёт два-три месяца. Сам же игрок намерен вернуться в строй уже в январе.

Марк-Андре тер Штеген провёл 17 матчей за «Барселону» в текущей кампании, пропустив 15 голов. Заменить основного голкипера предстоит Иньяки Пенье, который сыграл в последних трёх матчах команды.