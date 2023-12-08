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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри выбрал между Хави и Иньестой

08 Декабря 2023 • 02:20 Комментировать
Барселона
...
Жирона
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10.12 23:00

Полузащитник «Барселоны» Педри сделал выбор между двумя легендами клуба.

21-летнего футболиста часто называют «новым Иньестой». Сам Педри признавался, что является большим поклонником таланта Андреса, что подтвердил в очередной раз, выбрав именно его, а не своего нынешнего тренера: «Хави или Иньеста? Иньеста», – цитирует Barca Universal хавбека «сине-гранатовых».

В активе Педри 17 забитых мячей и девять результативных передач в 117 поединках за «Барселону». В текущем сезоне молодой игрок провёл восемь матчей, по разу отметившись голом и ассистом.

«Барселона» занимает третью строчку в Ла Лиге после 15 туров. В воскресенье команда Хави Эрнандеса сыграет против «Жироны», располагающейся на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ЖИРОНА
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