Педри выбрал между Хави и Иньестой

Полузащитник «Барселоны» Педри сделал выбор между двумя легендами клуба.

21-летнего футболиста часто называют «новым Иньестой». Сам Педри признавался, что является большим поклонником таланта Андреса, что подтвердил в очередной раз, выбрав именно его, а не своего нынешнего тренера: «Хави или Иньеста? Иньеста», – цитирует Barca Universal хавбека «сине-гранатовых».

В активе Педри 17 забитых мячей и девять результативных передач в 117 поединках за «Барселону». В текущем сезоне молодой игрок провёл восемь матчей, по разу отметившись голом и ассистом.

«Барселона» занимает третью строчку в Ла Лиге после 15 туров. В воскресенье команда Хави Эрнандеса сыграет против «Жироны», располагающейся на втором месте.