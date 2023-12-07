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Чемпионат Испании. Ла Лига

Терёхин – про Захаряна: «Головин тоже не звездой уезжал» эксклюзив

07 Декабря 2023 • 23:37 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

- Захаряну надо освоиться, ничего страшного. Другой язык, другой чемпионат. Хорошо, что тренер ему доверяет, потихонечку подпускает. Нормально, заиграет мальчишка. У него хорошо всё будет, я уверен. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» не готовым футболистом. Он и в «Динамо» играл не особо. Но перспектива есть освоиться в Испании. Головин тоже в «Монако» уезжал не звездой – и посмотрите, сейчас каков он.

Арсен Захарян не отметился на поле ни одним результативным действием в более чем десяти матчах за «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Чемпионат Испании Олег Терёхин Александр Головин Арсен Захарян ещё теги
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