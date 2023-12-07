Вингер «Барселоны» Ферран Торрес не собирается уходить из «Барселоны», несмотря на слухи.

Согласно недавним сообщениям СМИ, 23-летний игрок готов сменить клуб уже в январе из-за отсутствия постоянного места в стартовом составе «сине-гранатовых». По данным Mundo Deportivo, ситуация обстоит иначе: в четверг Торрес провёл беседу с главным тренером Хави Эрнандесом, сообщив тому, что намерен остаться в «Барселоне» зимой. Футболист сообщил наставнику, что чувствует себя комфортно и не переживает из-за конкуренции с Витором Роке, который пополнит ряды команды в январе.

Ферран Торрес принял участие в 19 матчах «Барселоны» в текущем сезоне, отметившись пятью голами и двумя ассистами.