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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго прокомментировал вылет «Сантоса»

07 Декабря 2023 • 21:50 Комментировать
Сантос
1:2
Форталеза Сеара

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о неудаче родного для себя «Сантоса».

Напомним, что прославленный бразильский клуб впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона, заняв 17-е место по итогам сезона-2023.

«Я буду с «Сантосом» в любой ситуации, даже если весь стадион будет молчать, даже если победа будет далека. «Сантос» навсегда в моей душе, каким бы трудным и долгим ни был путь», – заявил 22-летний форвард «Реала», цитируемый испанскими СМИ.

Именно в «Сантосе» начиналась профессиональная карьера Родриго. В 2019 году игрок был продан в мадридский «Реал» за 45 млн евро.

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