Луис Суарес: «Я хотел бы видеть Эндрика в «Барселоне»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес поделился мыслями об игре Эндрика.

В Бразилии завершился розыгрыш местной Серии А, по итогам которого уругвайский ветеран был признан лучшим форвардом турнира, а будущий новичок «Реала» получил приз за лучший гол сезона.

«Я хотел бы видеть Эндрика в «Барселоне», но он принимает свои решения, он должен получать удовольствие от футбола, а футбол будет получать удовольствие от него, – высказывается Суарес в присутствии 17-летнего нападающего. – Мы говорим о звезде, о совсем молодой звезде, делающей первые шаги в игре. То, чего добился Эндрик в этом сезоне, – невероятно. В его лице «Реал», сборная Бразилии и весь футбол получают большую звезду на долгие годы», – цитирует Mundo Deportivo экс-форварда «Барселоны» и «Атлетико».