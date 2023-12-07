​Саудовский фонд вышел на окружение Левандовски

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) несколько дней назад вышел на окружение нападающего «Барселоны». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Руди Галлети. Саудовцы изучают возможность приглашения звёздного бомбардира в свою лигу.

Как известно, в Саудовской Аравии выступает немало топ-футболистов, в частности Криштиану Роналду. Именно португалец проложил этот маршрут для многих статусных игроков из Европы.

Роберту Левандовски 35 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают поляка в 30 миллионов евро. Если брать сезон 2023/2024, то Левандовски в 17 матчах «Барселоны» забил восемь голов и отдал четыре голевых паса.