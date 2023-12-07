Представитель Захаряна: «Арсен переживает, что у него нет результативных действий»

Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о переживаниях футболиста из-за отсутствия результативных действий в испанской команде.

Голубин отметил, что когда его клиент выступает на позиции крайнего полузащитника, то ему, конечно, тяжело играть там.

«Арсен переживает, что у него нет результативных действий. Он, как и любой другой спортсмен, хочет себя показать, забить и отдать. Это все придет», - добавил он в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что Захарян провел за испанскую команду 14 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.