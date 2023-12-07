​У «Барселоны» есть план по Фелишу

Нападающий Жоау Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды. Каталонский клуб хочет выкупить португальца, но всё упирается в финансы. Поговаривают, что «Атлетико» хочет выручить за 24-летнего игрока 70-80 миллионов евро. «Сине-гранатовые» не готовы платить так много.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» планирует предложить за выкуп Фелиша от 30 до 40 миллионов евро. Если это предложение будет отклонено, то каталонцы будут работать над продлением аренды игрока ещё на один сезон. Этот вариант является для «сине-гранатовых» планом Б.

В 17 матчах сезона 2023/2024 Жоау Фелиш забил пять голов и отдал три результативных паса на партнёра.