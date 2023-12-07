Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​У «Барселоны» есть план по Фелишу

07 Декабря 2023 • 18:21 Комментировать

Нападающий Жоау Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды. Каталонский клуб хочет выкупить португальца, но всё упирается в финансы. Поговаривают, что «Атлетико» хочет выручить за 24-летнего игрока 70-80 миллионов евро. «Сине-гранатовые» не готовы платить так много.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» планирует предложить за выкуп Фелиша от 30 до 40 миллионов евро. Если это предложение будет отклонено, то каталонцы будут работать над продлением аренды игрока ещё на один сезон. Этот вариант является для «сине-гранатовых» планом Б.

В 17 матчах сезона 2023/2024 Жоау Фелиш забил пять голов и отдал три результативных паса на партнёра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
19:51 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта сумма, которую «Барселона» готова потратить на трансфер Канселу слухи
19:21 · Англия. Премьер-лига
Джеймс — главная цель «Реала» на позицию крайнего защитника слухи
19:18 · Испания. Ла Лига
​Саудовский фонд вышел на окружение Левандовски
18:24 · Испания. Ла Лига
Представитель Захаряна: «Арсен переживает, что у него нет результативных действий»
18:21 · Испания. Ла Лига
​У «Барселоны» есть план по Фелишу
17:18 · Италия. Серия А
​«Реал» нацелился на топ-игрока из Серии А слухи
16:17 · Италия. Серия А
«Милан» хочет вернуть Габбию из аренды
16:10 · Испания. Ла Лига
Цель Винисиуса – восстановиться к Суперкубку Испании в январе
15:12 · Испания. Ла Лига
​Руни высказался о шансах Беллингема получить «Золотой мяч»
14:55 · Испания. Ла Лига
Тренерский штаб «Реала» определился, когда Гюлер дебютирует за команду
13:59 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «Челси» и «Атлетико» объявил о завершении карьеры
13:51 · Испания. Ла Лига
У Араухо сломана челюсть, но игрок отказался от операции, чтобы принять участие в ближайших матчах
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» не хочет отпускать Ленгле зимой
12:47 · Англия. Премьер-лига
Фелиш назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Барселоне»
12:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов продать Менди
Все новости
Рекомендуем