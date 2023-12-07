Цель Винисиуса – восстановиться к Суперкубку Испании в январе

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поставил перед собой цель по срокам возвращения на поле. По информации от издания Marca, бразилец настроен вернуться к Суперкубку Испании, который состоится в январе.

Отмечается, что тренерский штаб «королевского клуба» верит в участие Винисиуса в матче с мадридским «Атлетико», который состоится 10 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

В этом сезоне Винисиус провёл 10 матчей в испанском чемпионате, где отметился 4 голами и результативной передачей. 23-летний бразилец получил травму в ноябре в расположении своей национальной сборной.