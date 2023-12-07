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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Руни высказался о шансах Беллингема получить «Золотой мяч»

07 Декабря 2023 • 15:12 Комментировать

Известный в прошлом футболист Уэйн Руни ответил на вопрос, может ли полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выиграть «Золотой мяч» в следующем году.

«Если он продолжит играть так же, то почему бы и нет? Мы прошли через цикл Месси и Роналду, когда они доминировали. Уверен, что в следующем году за «Золотой мяч» будут бороться пять-шесть футболистов. Если Беллингем продолжит в том же духе, он будет в этом списке.

Приятно видеть, как молодой английский парень делает успехи за границей. Он хорошо показывал себя в Германии, а теперь сияет в одном из главных клубов в мире. Я очень рад за него», - сказал Руни Sky Sports.

В 17 матчах сезона 2023/2024 Джуд Беллингем забил 15 голов и отдал четыре голевых паса.

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