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Тренерский штаб «Реала» определился, когда Гюлер дебютирует за команду

07 Декабря 2023 • 14:55 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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09.12 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер близок к тому, чтобы наконец дебютировать за новую команду. По информации от издания Diario AS, тренерский штаб «королевского клуба» уверен в том, что 18-летний турок сможет принять участие в матче с «Вильярреалом», который состоится на следующих выходных.

Отмечается, что если в восстановлении Гюлера что-то пойдёт не по плану, здоровьем футболиста не будут рисковать вплоть до начала 2024 года, когда «Реал» сыграет с «Мальоркой».

Источник также сообщает, что к матчу с «Вильярреалом» должен быть готов другой полузащитник «сливочных» – Орельен Тчуамени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер

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