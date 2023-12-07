У Араухо сломана челюсть, но игрок отказался от операции, чтобы принять участие в ближайших матчах

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо получил перелом челюсти. По информации от Mundo Deportivo, уругваец отказался от операции, чтобы быть с командой в ближайших матчах.

Ранее сообщалось, что у Араухо перелом скулы, но проблемы уругвайца оказались более серьёзными. Рональд должен помочь «Барселоне» в следующих играх, но ему придётся выходить на поле в защитной маске.

Отмечается, что Араухо потребуется около трёх недель на восстановление. На протяжение этого срока защитник будет играть в маске. В этом сезоне Рональд отметился одним голом в девяти матчах чемпионата Испании.