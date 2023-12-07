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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Араухо сломана челюсть, но игрок отказался от операции, чтобы принять участие в ближайших матчах

07 Декабря 2023 • 13:51 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.12 23:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо получил перелом челюсти. По информации от Mundo Deportivo, уругваец отказался от операции, чтобы быть с командой в ближайших матчах.

Ранее сообщалось, что у Араухо перелом скулы, но проблемы уругвайца оказались более серьёзными. Рональд должен помочь «Барселоне» в следующих играх, но ему придётся выходить на поле в защитной маске.

Отмечается, что Араухо потребуется около трёх недель на восстановление. На протяжение этого срока защитник будет играть в маске. В этом сезоне Рональд отметился одним голом в девяти матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

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