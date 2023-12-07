«Реал» готов продать Менди

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может уйти из «королевского» клуба в ближайшем будущем. Такая информация появилась на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, французский футболист может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. «Сливочные» готовы расстаться с Ферланом за 30 миллионов евро.

28-летний латераль перешел в «Реал» летом 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Менди сыграл восемь поединков, в которых получил две желтые карточки.