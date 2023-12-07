«Барселона» готова потратить на Фелиша максимум 30-40 миллионов евро

Каталонская «Барселона» определила для себя максимальную сумму выкупа нападающего Жоау Фелиша. По информации от журналиста Фернандо Поло, «сине-гранатовые» будут готовы заплатить за португальца максимум 30-40 миллионов евро.

Руководство «Барселоны» надеется, что сделку поможет оформить наличие плохих отношений Фелиша с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. Сам Жоау напрочь исключает вариант с возвращением к «матрасникам» в будущем, несмотря на наличие действующего контракта.

В последнем туре Ла Лиги Фелиш забил победный гол в ворота «Атлетико» и принёс «Барселоне» 3 очка.