«Барселона» задумалась о смене технического спонсора

Каталонская «Барселона» может сменить техпартнера после четверти века сотрудничества с компанией Nike. В последнее время каталонцы считают, что контракт, который стоит 155 миллионов евро и рассчитан до 2028 года, недооценен - руководство «Барселоны» уверено, что «свято место» стоит больше.

И, похоже, есть и компания, готовая заплатить больше - это New Balance. Но не только - «Барселона», как уже было и ранее, может вернуться к бренду Puma, уточняет итальянское издание derbyderbyderby.it. В то же время мадридский «Реал», напомним, верен компании Adidas и не собирается ничего менять в этом смысле.