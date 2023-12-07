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Чемпионат Испании. Ла Лига

Из-за болезни Альцгеймера бывший чемпион «Атлетико» забыл всё - кроме цветов и эмблемы клуба

07 Декабря 2023 • 10:29 Комментировать

В 1966 году мадридский «Атлетико» выигрывал чемпионат страны, а на соперников наводил ужас Энрике Коллар - легенда испанского футбола, чемпион Европы 1964 года с испанской сборной. Целых десять лет, с 1959 по 1969, он был капитаном «матрасников».

Но сейчас, в возрасте 89 лет, его поразила болезнь Альцгеймера - и Коллар перестал кого-либо вспоминать. Узнает он только цвета футболки клуба, в котором он провел шестнадцать лет своей карьеры. О этом журналистам Movistar Plus рассказал его сын Альфредо:

- Он по-прежнему мой отец, но это странное ощущение. Он уже не тот человек, с которым ты мог поговорить, спросить совета. Он сам не помнит, кто такой Энрике Коллар, - посетовал сын бывшего чемпиона.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Энрике Коллар
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