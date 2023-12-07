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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мор — об игре Захаряна: «И болельщики, и мы ожидали от него большего»

07 Декабря 2023 • 09:21 Комментировать
Андрач
0:1
Реал Сосьедад

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в матче 1/32 финала Кубка Испании против команды «Андрач» (1:0). Отметим, что россиянин вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру.

По мнению эксперта, Захарян не сумел оправдать возложенные на него ожидания.

«Как мне кажется, и болельщики, и мы ожидали от него большего. В хороших командах, когда тебе дают шанс, то надо им пользоваться: надо забивать, отдавать, больше брать на себя. Шанс у Арсена был хороший, но не думаю, что он в полной мере им воспользовался», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 14 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета испанского клуба российский футболист защищает с лета нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
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