Мор — об игре Захаряна: «И болельщики, и мы ожидали от него большего»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в матче 1/32 финала Кубка Испании против команды «Андрач» (1:0). Отметим, что россиянин вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру.

По мнению эксперта, Захарян не сумел оправдать возложенные на него ожидания.

«Как мне кажется, и болельщики, и мы ожидали от него большего. В хороших командах, когда тебе дают шанс, то надо им пользоваться: надо забивать, отдавать, больше брать на себя. Шанс у Арсена был хороший, но не думаю, что он в полной мере им воспользовался», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 14 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета испанского клуба российский футболист защищает с лета нынешнего года.