​Ферран Торрес хочет покинуть «Барселону» уже в январе

Приобретавшийся с большими надеждами в начале эпохи Хави Эрнандеса у руля «Барселоны» испанский атакующий полузащитник Ферран Торрес в последнее время все меньше и меньше играет, он откровенно не вписывается в новые схемы наставника каталонской «Барселоны».

Все это приводит к тому, что Торрес опасается потерять место в сборной Испании из-за отсутствия игровой практики в своей нынешней ситуации и пропустить чемпионат Европы следующим летом. А потому, сообщает испанское издание AS, Торрес активно ищет клуб, в который он мог бы на время или даже постоянно перейти уже сейчас, зимой.