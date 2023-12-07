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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ферран Торрес хочет покинуть «Барселону» уже в январе

07 Декабря 2023 • 07:19 Комментировать

Приобретавшийся с большими надеждами в начале эпохи Хави Эрнандеса у руля «Барселоны» испанский атакующий полузащитник Ферран Торрес в последнее время все меньше и меньше играет, он откровенно не вписывается в новые схемы наставника каталонской «Барселоны».

Все это приводит к тому, что Торрес опасается потерять место в сборной Испании из-за отсутствия игровой практики в своей нынешней ситуации и пропустить чемпионат Европы следующим летом. А потому, сообщает испанское издание AS, Торрес активно ищет клуб, в  который он мог бы на время или даже постоянно перейти уже сейчас, зимой.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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