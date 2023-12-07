​Гюндоган: «Меня привлекает идея стать тренером»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган уже постепенно задумывается о том, что будет делать в будущем - для игрока 1990 года рождения завершение карьеры уже не отдаленная перспектива, а вполне себе средняя и даже близкая. Идея стать тренером и передавать свои знания новым поколениям футболистов привлекает его:

- Меня захватывает эта мысль. Тренеру постоянно приходится решать сложные вопросы и задачи. Он - ответственный за успех. Это непросто. Но потому нравится мне, - цитирует слова Гюндогана Die Zelt.

Илкай выступает за «Барселону» с прошлого лета, ранее он защищал цвета «Манчестер Сити».