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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гюндоган: «Хотел выйти из зоны комфорта»

06 Декабря 2023 • 23:45 Комментировать

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган в межсезонье сменил клуб, ранее он выступал в составе «Манчестер Сити», сейчас же решил перебраться в каталонскую «Барселону». По его словам, он нуждался в этом вызове, так как нуждался в смене обстановки и выходе из пресловутой «зоны комфорта».

- Это совершенно новый вызов после семи лет в «Манчестер Сити». Для меня было важно выйти из зоны комфорта, не только на уровне футбола, но и на личном уровне. Мне нравится начинать все с нуля, с начала, - цитирует слова Гюндогана Die Zeit.

В следующем своем матче «Барселона» сыграет с «Жироной», это случится в воскресенье, десятого декабря.  


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Евро-Футбол.Ру,
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