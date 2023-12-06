У Захаряна ни одного результативного действия в 14 матчах за «Реал Сосьедад»

В среду «Реал Сосьедад» проводил гостевой матч Кубка Испании против команды под названием «Андрач». Представители топ-дивизиона отпраздновали минимальную по счёту победу – 1:0. Автором единственного гола стал Андре Силва, который точно пробил в касание после прострела с правого фланга.

Россиянин Арсен Захарян провёл на поле все 90 минут. При этом он снова не смог отметиться результативным действием.

Захарян поучаствовал уже в 14 официальных матчах «Реал Сосьедада» после летнего трансфера из московского «Динамо». Россиянин пока не забивал голы и не делал результативные передачи.