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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Захаряна ни одного результативного действия в 14 матчах за «Реал Сосьедад»

06 Декабря 2023 • 19:57 Комментировать
Андрач
0:1
Реал Сосьедад
окончен

В среду «Реал Сосьедад» проводил гостевой матч Кубка Испании против команды под названием «Андрач». Представители топ-дивизиона отпраздновали минимальную по счёту победу – 1:0. Автором единственного гола стал Андре Силва, который точно пробил в касание после прострела с правого фланга.

Россиянин Арсен Захарян провёл на поле все 90 минут. При этом он снова не смог отметиться результативным действием.

Захарян поучаствовал уже в 14 официальных матчах «Реал Сосьедада» после летнего трансфера из московского «Динамо». Россиянин пока не забивал голы и не делал результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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