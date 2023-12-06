Будущее Карло Анчелотти остаётся туманным – действующий контракт итальянца с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Мадридский клуб настроен сохранить Анчелотти у руля команды ещё как минимум на сезон, но есть проблема. Как сообщает TodoFichajes, предварительное соглашение итальянца о работе со сборной Бразилии предусматривает крупный штраф в случае невыполнения обязательств.
Таким образом, при продлении контракта с «Реалом» Анчелотти придётся заплатить Бразильской конфедерации футбола компенсацию.
На текущий момент «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Жироной».
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