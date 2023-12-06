​В «Атлетико» приняли решение по де Паулю

Полузащитника «Атлетико» Родриго де Пауля в последние недели слухи активно связывали с «Ювентусом». Впрочем, в мадридском клубе считают аргентинца неприкасаемым – продавать де Пауля «матрасники» не станут. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

29-летний де Пауль в прошлом году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Атлетико» 14 матчей, в которых записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Родриго де Пауля в 40 миллионов евро.