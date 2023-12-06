Игрок «Жироны» стал одной из трансферных целей «Барселоны» на 2024 год

Каталонская «Барселона» всерьёз нацелилась на левого вингера «Жироны» Савиньо, который в этом сезоне показывает впечатляющую игру в чемпионате Испании. Как сообщает издание Sport, 19-летний бразилец стал одной из трансферных целей «сине-гранатовых» на 2024 год.

Источник отмечает, что спортивный директор «Барселоны» Деку уже выходил на контакт с окружением футболиста, чтобы обсудить потенциальную сделку, которая может состояться следующим летом.

В этом сезоне Савиньо провёл 14 матчей в чемпионате Испании, где отметился 4 голами и 4 результативными передачами. Команда бразильца сейчас идёт на втором месте в Ла Лиге.