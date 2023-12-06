Модрич возобновил тренировки с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич снова тренируется в общей группе. Издание Marca сообщает, что сегодня хорватский хавбек был замечен на командной тренировке.

Напомним, Лука пропустил два последних матча «Реала» с «Гранадой» и «Наполи», но «королевский клуб» смог справиться без полузащитника и одержал две победы. Источник сообщает, что хорват должен быть готов к следующему поединку «Реала», который состоится на выходных против «Бетиса».

38-летний Модрич летом может стать свободным агентом, если руководство «Реала» откажется продлевать контракт с ветераном. Сам Лука готов остаться на «Сантьяго Бернабеу».