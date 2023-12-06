У Араухо перелом скулы, уже известны подробности травмы

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо получил небольшой перелом скулы в последнем матче своей команды против мадридского «Атлетико», который завершился минимальной победой коллектива Хави Эрнандеса со счётом 1:0.

Журналист Тони Хуанмарти сообщает, что несмотря на полученное повреждение, медицинский штаб верит в реальность участия Араухо в ближайшем матче против «Жироны» в чемпионате, который состоится 10 декабря.

Напомним, Араухо в этом сезоне провёл 9 матчей в испанской Ла Лиге, где записал на свой актив один забитый гол. Уругваец проводит свой пятый сезон в Испании за основную команду «Барселоны».