Пирло: «Гвардиола в своё время приглашал меня в «Барселону»

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло признался, что летом 2010 года мог перебраться в каталонскую «Барселону».

«Гвардиола в своё время приглашал меня в «Барселону». Он спросил меня, хочу ли я присоединиться к его команде. Это было в тот период, когда «Милан» работал над трансфером Ибрагимовича. Гвардиола сказал мне, что хочет видеть меня в «Барселоне». Он знал меня, так как раньше тоже играл за «Брешию», хоть мы и не пересеклись в этом клубе. Я был очень горд сидеть в офисе Гвардиолы несмотря на то, что разговоры ничем не закончились. В «Милан» пришёл Ибрагимович, в команде было много чемпионов, поэтому я был рад остаться», – цитирует Пирло Football Italia.