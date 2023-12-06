Торре хочет остаться в «Жироне» до конца сезона

Полузащитник «Жироны» Пабло Торре не намерен уходить из команды посреди сезона, несмотря на отсутствие стабильной игровой практики. По информации от журналиста Ивана Сан Антонио, испанец намерен закончить нынешнюю кампанию в составе «бело-красных».

Напомним, права на Торре принадлежат каталонской «Барселоне», а за «Жирону» полузащитник выступает на правах аренды. После разговора с тренером Мичелом игрок решил остаться в клубе до конца сезона. Пабло убеждён, что ещё получит шанс проявить себя.

20-летний Торре в этом сезоне лишь однажды выходил на поле в стартовом составе «Жироны» на матч чемпионата Испании.