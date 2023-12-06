«Барселона» ищет нового вратаря на замену тер Штегену, один из вариантов – де Хеа

Каталонская «Барселона» хочет заменить своего основного голкипера Марка-Андре тер Штегена хотя бы на краткосрочной основе. Напомним, немец пропустит около двух месяцев из-за операции на спине.

Как сообщает Mundo Deportivo, одним из вариантов для «Барселоны» является приглашение Давида де Хеа, который в данный момент находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Источник отмечает, что в «Барселоне» всерьёз присматриваются к кандидатуре де Хеа. Напомним, тер Штеген из-за своей травмы рискует пропустить первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов в феврале.