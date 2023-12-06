​«Барселона» несёт убытки из-за стадиона в Монтжуике

Каталонская «Барселона» вынуждена проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе в Монтжуике, и это сказывается на посещаемости - игру с «Атлетико», не самым последним соперником «Барсы», посетили лишь 34 тысячи человек, что очень далеко от аншлага для стадиона, который вмещает более пятидесяти тысяч.

Проблема в том, что просмотр футбола на стадионе, предназначенном для олимпийских игр, это сродни езде на всесезонных шинах - плохо и летом, плохо и зимой. Трибуны расположены слишком далеко от ворот и поля, за воротами в принципе ничего нельзя разглядеть, и многие поклонники «Барселоны» в таких условиях решили подождать до следующего года.

К тому же, сам клуб внезапно сильно увеличил стоимость билетов перед началом сезона - они теперь много дороже, нежели в Англии или Германии, при том, что зарплаты в Испании куда скромнее, чем в вышеобозначенных странах. И теперь расплачивается за такой подход.