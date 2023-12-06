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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Луи Виттон» приоденет Беллингема

06 Декабря 2023 • 10:02 Комментировать

Джуд Беллингем - человек настоящего и будущего в европейском футболе, и его хотят все - не только, разумеется, руководство лучших клубов Европы, но и спонсоры хотят работать именно с ним. Как сообщает Daily Mail, Джуд готовится подписать многомиллионный контракт с домом мод «Луи Виттон», и станет очередным игроком, который будет рекламировать марку. Ранее ими были такие люди, как Пеле, Марадона, Зидан, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Хорошая компания для Беллингема, не так ли?

Напомним, что Джуд перебрался в мадридский «Реал» летом минувшего года, ранее он защищал цвета «Боруссии» из Дортмунда.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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