Беллингем назвал своего футбольного кумира

Лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своем футбольном кумире детства.

«Это Уэйн Руни. Он оказал большое влияние на меня. Из-за манеры игры и того, как он отдавался на поле. Но есть и другие футболисты, у которых я что-то перенял», - передает слова полузащитника портал Goal.com.

Беллингем стал игроком «королевского» клуба летом 2023 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Джуд заключил с испанским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2029 года. В текущем сезоне полузащитник провел 17 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и четыре голевые передачи.