Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем назвал своего футбольного кумира

06 Декабря 2023 • 09:10 Комментировать

Лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своем футбольном кумире детства.

«Это Уэйн Руни. Он оказал большое влияние на меня. Из-за манеры игры и того, как он отдавался на поле. Но есть и другие футболисты, у которых я что-то перенял», - передает слова полузащитника портал Goal.com.

Беллингем стал игроком «королевского» клуба летом 2023 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Джуд заключил с испанским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2029 года. В текущем сезоне полузащитник провел 17 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и четыре голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
09:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» покупает нового полузащитника - сделка согласована
09:10 · Испания. Ла Лига
Беллингем назвал своего футбольного кумира
02:49 · Испания. Ла Лига
Куртуа не сыграет на Евро-2024 слухи
02:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» близка к подписанию испанского игрока
01:11 · Италия. Серия А
«Наполи» планирует перехватить трансферную цель «Милана»
00:45 · Испания. Ла Лига
Куртуа и Облак поддержали тер Штегена, получившего травму
05 Декабря
23:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» поборется с «Атлетико» за игрока сборной Франции слухи
23:48 · Испания. Ла Лига
Левандовски не хочет покидать «Барселону»
23:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» откажется от одной из главных трансферных целей слухи
23:02 · Германия. Бундеслига
Романо: «В «Реале» хорошо знают Вирца»
22:36 · Испания. Ла Лига
Названа максимальная сумма, которую «Барселона» готова заплатить за Фелиша слухи
22:09 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген высказался об операции, из-за которой пропустит несколько месяцев
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и топ-клубы АПЛ претендуют на чемпиона мира Альмаду слухи
21:38 · Испания. Кубок
Захарян вошёл в заявку «Реал Сосьедада» на матч Кубка Испании
21:35 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по сменщику тер Штегена
Все новости
Рекомендуем