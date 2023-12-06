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Куртуа не сыграет на Евро-2024 слухи

06 Декабря 2023 • 02:49 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
09.12 18:15

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа не примет участие в матчах чемпионата Европы за сборную Бельгии.

31-летний футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки перед началом текущего сезона – его возвращение на поле запланировано на весну 2024 года. По информации Marca, Куртуа уже сообщил «Реалу» что не поедет на Евро со сборной Бельгии. Турнир стартует в июне, однако вратарь намерен остаться в Мадриде до набора оптимальной формы.

Бельгийская национальная команда сыграет в групповой стадии со сборными Словакии и Румынии. Четвёртый участник квартета определится по итогам стыковых матчей.

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