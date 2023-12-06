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Куртуа и Облак поддержали тер Штегена, получившего травму

06 Декабря 2023 • 00:45 Комментировать
Барселона
...
Жирона
10.12 23:00

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил поддержку от коллег из клубов-конкурентов.

Немецкому футболисту потребуется операция из-за проблем со спиной. «Барселона» не сможет рассчитывать на своего лидера в ближайшие два-три месяца. Во вторник тер Штеген сообщил о решении провести операцию посредством социальных сетей, и в комментариях его поддержали другие известные вратари – например, Тибо Куртуа из мадридского «Реала» и Ян Облак из «Атлетико», пожелавшие киперу каталонцев скорейшего выздоровления. Не остался в стороне и Яссин Буну, в недавнем прошлом выступавший за «Севилью», а также известный страж ворот сборной Мексики Гильермо Очоа.

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Евро-Футбол.Ру,
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