Куртуа и Облак поддержали тер Штегена, получившего травму

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил поддержку от коллег из клубов-конкурентов.

Немецкому футболисту потребуется операция из-за проблем со спиной. «Барселона» не сможет рассчитывать на своего лидера в ближайшие два-три месяца. Во вторник тер Штеген сообщил о решении провести операцию посредством социальных сетей, и в комментариях его поддержали другие известные вратари – например, Тибо Куртуа из мадридского «Реала» и Ян Облак из «Атлетико», пожелавшие киперу каталонцев скорейшего выздоровления. Не остался в стороне и Яссин Буну, в недавнем прошлом выступавший за «Севилью», а также известный страж ворот сборной Мексики Гильермо Очоа.