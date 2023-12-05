Левандовски не хочет покидать «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не планирует менять клуб.

В последние дни в прессе распространилась информация о возможном уходе поляка в 2024 году – основными претендентами на него называются представители чемпионата Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Шэй Лагасси, подобные слухи не соответствуют действительности. Левандовски счастлив в «Барселоне», его полностью устраивает жизнь в Испании. 35-летний футболист намерен провести в каталонском клубе следующий сезон, руководство «сине-гранатовых» также не намерено рассматривать предложения по форварду предстоящим летом.