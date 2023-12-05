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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» откажется от одной из главных трансферных целей слухи

05 Декабря 2023 • 23:30 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Сосьедад
09.12 20:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди вряд ли перейдёт в «Барселону».

Именно 24-летний хавбек назывался приоритетной кандидатурой «сине-гранатовых» на замену Серхио Бускетсу, однако каталонский гранд не смог позволить себе трансфер, в итоге остановившись на Ориоле Ромеу. Интерес «Барселоны» к Субименди сохранился, но, по обновлённым данным Sport, вероятность осуществления сделки крайне невелика. Источник утверждает, что действующие чемпионы Испании считают трансфер невозможным.

В приобретении Мартина Субименди также заинтересована «Бавария». Стоимость потенциального перехода – 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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