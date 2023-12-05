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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа максимальная сумма, которую «Барселона» готова заплатить за Фелиша слухи

05 Декабря 2023 • 22:36 Комментировать
Атлетико М
...
Альмерия
10.12 16:00

«Барселоне» предстоит решить, стоит ли выкупать у мадридского «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша.

Аренда португальца рассчитана до конца сезона. В сделке не прописана опция выкупа, однако каталонский клуб, по многочисленным сообщениям СМИ, заинтересован в постоянном переходе 24-летнего игрока, сам форвард также хотел бы остаться в «Барселоне». Согласно информации El Chiringuito, руководство «сине-гранатовых» готово выделить на выкуп Фелиша не более 25 млн евро, что значительно меньше предположительного запроса «Атлетико».

Жоау Фелиш провёл 17 матчей за «Барселону», отметившись пятью голами и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

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Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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