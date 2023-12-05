«Барселоне» предстоит решить, стоит ли выкупать у мадридского «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша.

Аренда португальца рассчитана до конца сезона. В сделке не прописана опция выкупа, однако каталонский клуб, по многочисленным сообщениям СМИ, заинтересован в постоянном переходе 24-летнего игрока, сам форвард также хотел бы остаться в «Барселоне». Согласно информации El Chiringuito, руководство «сине-гранатовых» готово выделить на выкуп Фелиша не более 25 млн евро, что значительно меньше предположительного запроса «Атлетико».

Жоау Фелиш провёл 17 матчей за «Барселону», отметившись пятью голами и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.