Тер Штеген высказался об операции, из-за которой пропустит несколько месяцев

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал свою травму.

Немецкий футболист не поможет команде Хави Эрнандеса в ближайшие два-три месяца – вратарю потребуется операция из-за проблем со спиной. Решение о необходимости хирургического вмешательства было принято во вторник.

«Мы решили, что операция необходима, после тщательных обсуждений с медицинским персоналом клуба и несколькими экспертами. Конечно, неприятно остаться без футбола на такой срок, но это правильное и безопасное решение, которое позволит мне вернуться в лучших кондициях», – написал в социальных сетях тер Штеген.