В «Барселоне» приняли решение по сменщику тер Штегена

В «Барселоне» полностью доверяют запасному голкиперу Иньяки Пенье.

Основному вратарю «сине-гранатовых» Марку-Андре тер Штегену предстоит операция – он может пропустить несколько месяцев. Судя по всему, замену 31-летнему немцу не будут искать на рынке: по сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Барселоне» полностью уверены в способности Пеньи временно заменить тер Штегена. Испанец впечатлил тренерский штаб в недавних матчах, и в каталонском клубе считают его перевод в основу оптимальным решением в сложившейся ситуации.

В трёх матчах нынешней кампании Иньяки Пенья пропустил два мяча. Контракт 24-летнего игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.