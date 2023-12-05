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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас стал новым президентом Ла Лиги официально

05 Декабря 2023 • 21:20 Комментировать

Исполняющий обязанности президента Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз стал победителем выборов на должность главы лиги. Об этом сообщает официальный сайт испанского чемпионата.

Напомним, ранее 61-летний функционер подал в отставку и покинул пост президента Ла Лиги, чтобы переизбраться на новый срок. Сегодня, 5 декабря, Тебас победил в выборах, став единственным кандидатом. На данный момент он назначен исполняющим обязанности президента лиги, а официальное вступление в должность произойдет 14 декабря. Тебас будет руководить лигой до 2027 года. Напомним, испанец занимает свой пост уже на протяжении десяти лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Тебас
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