Исполняющий обязанности президента Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз стал победителем выборов на должность главы лиги. Об этом сообщает официальный сайт испанского чемпионата.

Напомним, ранее 61-летний функционер подал в отставку и покинул пост президента Ла Лиги, чтобы переизбраться на новый срок. Сегодня, 5 декабря, Тебас победил в выборах, став единственным кандидатом. На данный момент он назначен исполняющим обязанности президента лиги, а официальное вступление в должность произойдет 14 декабря. Тебас будет руководить лигой до 2027 года. Напомним, испанец занимает свой пост уже на протяжении десяти лет.