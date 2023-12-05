Масалитин: «Первый отрезок пока складывается не в пользу Захаряна»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о хавбеке сборной России и «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне, который пока не смог закрепиться в стартовом составе испанского клуба.

«Только время покажет, поторопился Захарян с отъездом за границу или нет. Но первый отрезок пока складывается не в его пользу», — заявил Масалитин Vprognoze.

Как считает эксперт, ехать в европейский клуб нужно в том случае, если у тебя есть хорошая подготовка к этому — необходимо знание языка и умение играть на высоких скоростях.

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом. На данный момент на его счету 13 выходов на поле в составе сан-себастьянцев и пока ни одного результативного действия.