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Чемпионат Испании. Ла Лига

Масалитин: «Первый отрезок пока складывается не в пользу Захаряна»

05 Декабря 2023 • 19:05 Комментировать
Андрач
...
Реал Сосьедад
Через 22 ч. 7 мин.

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о хавбеке сборной России и «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне, который пока не смог закрепиться в стартовом составе испанского клуба.

«Только время покажет, поторопился Захарян с отъездом за границу или нет. Но первый отрезок пока складывается не в его пользу», — заявил Масалитин Vprognoze.

Как считает эксперт, ехать в европейский клуб нужно в том случае, если у тебя есть хорошая подготовка к этому — необходимо знание языка и умение играть на высоких скоростях.

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом. На данный момент на его счету 13 выходов на поле в составе сан-себастьянцев и пока ни одного результативного действия.

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Реал Сосьедад Валерий Масалитин Арсен Захарян ещё теги

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